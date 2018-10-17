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إيران

السماح لعشرات الإيرانيات بمشاهدة مباراة كرة قدم في أحد ملاعب طهران

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السماح لعشرات الإيرانيات بمشاهدة مباراة كرة قدم في أحد ملاعب طهران

السماح لعشرات الإيرانيات بمشاهدة مباراة كرة قدم في أحد ملاعب طهران
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IRNA News Agency
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بصورة استثنائية تم السماح لحوالي مائة امرأة إيرانية بدخول ملعب آزادي لكرة القدم في العاصمة طهران يوم أمس الثلاثاء، حيث حضرن مقابلة ودية جرت بين المنتخب الإيراني ونظيره البوليفي.

ومنذ انتصار الثورة الإسلامية في البلاد، يعد الحضور النسائي على مدارج ملاعب كرة القدم نادرا في إيران، حيث لا يحق لهن حضور مباريات لمشاهدة الرجال يلعبون، بدعوى حمايتهن من التعرض لفضاضة الرجال ووقاحتهم وفق الخطاب الرسمي، وكثيرا ما يتم انتقاده اجراء المنع حتى من داخل النظام السياسي ذاته في إيران.

وكان الرئس الإيراني أعرب عن رغبته في أن تدخل النساء الملاعب إلى جانب الرجال، ولكن مشروعه قابله المحافظون بالرفض.

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