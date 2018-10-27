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رياضة

شاهد: كيف سيصبح ملعب كامب نو عام 2023؟

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شاهد: كيف سيصبح ملعب كامب نو عام 2023؟

شاهد: كيف سيصبح ملعب كامب نو عام 2023؟
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أصدر نادي برشلونة، مقطع فيديو يوضح مشروع "Espai Barca"، والذي يصور مشروع تطوير ملعب كامب نو، حيث سيتسع لأكثر من مئة ألف متفرج.

ومن المقرر أن ينتهي المشروع مع بداية موسم 2023 – 2024.

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