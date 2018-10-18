لأول مرة منذ حصوله على لقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي لكرة القدم واختياره أفضل لاعب في نهائيات روسيا 2018، عاد اللاعب كيليان امبابي نجم نادي باري سان جرمان إلى مسقط رأسه، في مدينة بوندي في مقاطعة سين سان دوني.
نجم كرة القدم الفرنسي كيليان امبابي في الضاحية الباريسية بعد غياب قصير
نجم كرة القدم الفرنسي كيليان امبابي في الضاحية الباريسية بعد غياب قصير
وفي ملعب ليو لاغرانج الذي شهد فيه بداياته، دعا امبابي شباب ضاحية بوندي الباريسية التي نشأ فيها، بأن يؤمنوا بأحلامهم، قائلا إنهم في يوم ما سيحلون محله.
وجاء في مجلة تايم الأمريكية التي احتلت صورته صفحتها الأولى، أن امبابي الذي يبلغ من العمر 19 سنة، تبرع بالمنحة التي حصل عليها من كأس العالم وقدرها 500 ألف يورو إلى جمعية خيرية لمساعدة الأطفال المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، قائلا إن المبلغ متواضع بالنسبة إليه ولن يغير من حياته، ولكنه سيغير حياة الآخرين.
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ويقول امبابي إن مناصريه كانوا دائما حاضرين لمساعدته سواء كانوا في بوندي، أو كما هو الحال الآن كلاعب أمام 80 ألف متفرج أثناء المباريات التي يخوضها.
من جانبهم أعرب أهالي بلوندي عن سعادتهم بوجود امبابي بينهم، لأنه يوحّد صفوف الجميع، مكْبرين فيه تواضعه واعترافه بالجميل لمن عاش بينهم قبل ان يسطع نجمه.
اليوم يكسب امبابي من المال أكثر مما كان يتخيل، إذ يتقاضى من ناديه الفرنسي راتبا شهريا بقيمة 1.5 مليون يورو، وفق ما تتناقله وسائل الاعلام، وشركة نايكي الرياضية بصدد تصميم حذاء رياضي باسمه، وحيثما سار يسأله الناس توقيعه، ومتابعوه على صفحة انستغرام يفوق 20 مليون شخص (ضعف عدد متابعي سيرينا ويليامز مثلا)، وتسري شائعات بأن نادي تشيلسي الانجليزي ونادي وريال مدريد الإسباني يسعيان لضمه، مقابل عقد بقيمة قياسية تناهز 350 مليون يورو.
ولمواصلة طريقه بثبات، يدرك امبابي المتعلق بعائلته، أنه عليه التمسك بفضائل تتلخص في الاحترام، والتواضع والإدراك.