حقق رد ستار بلغراد أول فوز له على الاطلاق في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن سجل ميلان بافكوف هدفين ليقود الفريق الصربي لانتصار تاريخي 2-صفر على ضيفه ليفربول في المجموعة الثالثة يوم الثلاثاء.
فوز مفاجئ لرد ستار على ليفربول وبروج يعمق جراح موناكو
فوز مفاجئ لرد ستار على ليفربول وبروج يعمق جراح موناكو
وبهذه النتيجة توقف رصيد ليفربول المتصدر عند ست نقاط من أربع مباريات لتتعقد مهمة التأهل لأدوار خروج المغلوب.
وسيلعب نابولي صاحب المركز الثاني برصيد خمس نقاط على أرضه مع باريس سان جيرمان ثالث الترتيب بأربع نقاط يوم الثلاثاء وسيلتقي ليفربول معهما في الجولتين المقبلتين.
ورفع رد ستار، الذي يشارك لأول مرة في النسخة الجديدة من البطولة بعد فوزه بكأس أوروبا عام 1991، رصيده إلى أربع نقاط بعد أداء ملحمي.
تييري هنري يعاني
وفي مدينة موناكو الفرنسية، أنعش كلوب بروج آماله في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء بعدما سحق مستضيفه موناكو برباعية دون رد ليمدد بداية المدرب تييري هنري الخالية من الانتصارات مع موناكو إلى خمس مباريات.
وضع هانز فاناكن الفريق البلجيكي في المقدمة بعد 12 دقيقة وضاعف الغلة بعد خمس دقائق أخرى من ركلة جزاء بعدما لمس أنطونيو باريكا الكرة في المنطقة.
وجعل المهاجم البرازيلي ويسلي النتيجة 3-صفر بعد 24 دقيقة بتسديدة من حافة المنطقة.
وأكمل رود فورمر قائد بروج الرباعية قبل خمس دقائق من النهاية.
وكان موناكو، الذي حقق آخر انتصاراته في 11 اغسطس اب، الطرف الأفضل في أول عشر دقائق لكنه فقد توازنه خلال 13 دقيقة.
وتحسن الأداء في الشوط الثاني لكن هدف فورمر الرابع أنزل بموناكو أثقل هزيمة في تاريخه على أرضه في أوروبا.وستزيد الهزيمة، وهي المباراة 18 على التوالي في دوري الأبطال التي يفشل فيها الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه، المزيد من الضغوط على هنري مهاجم موناكو وأرسنال السابق الذي تولى أول مهامه التدريبية قبل أقل من شهر.
وبهذه الهزيمة يقبع الفريق الفرنسي في ذيل المجموعة الأولى بنقطة واحدة متأخرا بثلاث نقاط عن بطل بلجيكا.
ويتصدر بروسيا دورتموند المجموعة بتسع نقاط متفوقا بثلاث نقاط على أتليتيكو مدريد الذي يلتقيه في وقت لاحق اليوم.
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