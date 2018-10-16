رفضت الشرطة في تايلاند ادعاء سائحة بريطانية بأنها تعرضت للاغتصاب في جزيرة بمنتجع تايلاندي. وقالت شرطة الجزيرة في بيان إن التحقيقات أثبتت عدم وجود أدلة كافية لإدانة أي شخص تواجد في المكان نفسه وقت وقوع حادثة الاغتصاب.
خدرها واغتصبها على شاطئ جزيرة في تايلاند.. والشرطة تغلق القضية
خدرها واغتصبها على شاطئ جزيرة في تايلاند.. والشرطة تغلق القضية
وقالت الشرطة في البيان نفسه إنها أرسلت طاقما من الضباط إلى انجلترا لاستجواب الضحية، بهدف الحصول على مزيد من التفاصيل، ولكن جميع أقوالها كانت مشوشة وغير واضحة، فلم تتمكن من تقديم تفاصيل رئيسية مثل مكان وقوع الاغتصاب المزعوم، أو وصف مفصل للمشتبه به.
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وبالتالي صرحت الشرطة الثلاثاء أنها لا تملك أدلة كافية لمواصلة التحقيق.
وقد أبلغت المرأة البالغة من العمر 19 عاماً المراسلين أنها تعتقد أنها خُدرت في جزيرة كوه تاو في يونيو/حزيران من قبل شخص قام بدفع ثمن مشروبها الكحولي، وحين استيقظت على شاطئ علمت أنها تعرضت للاغتصاب والسرقة.
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