هل يؤثر طول القامة في مجرى حياة الشخص وفي أي البلاد تعيش أطول النساء في العالم؟

يحظى ذوو القامات الطويلة بمستوى معيشي أفضل وبمراكز عمل جيدة، كما أنهم يكسبون مالا أكثر من غيرهم، وفق دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية ونقلتها مجلة نيوزوييك لأمريكية.

وتوصلت الدراسة إلى أنه في الترابط بين الطول والنجاح يشكل الوزن عاملا مهما، فالمرأة التي تتمتع بمؤشر عال لكتلة الجسم، مرشحة إلى أن تحصل على أقل دخل مالي أقل.

ويُنظر إلى الرجال المتمتعين بطول للقامة أنهم محبوبون من الأزواج، نظرا للبعد الرومانسي الذين يتمتعون به، وفق المجلة الأمريكية نقلا عن دراسة صدرت سنة 2014 في مجلة القضايا العائلية.

وبحسب استطلاع أجرته شركة YouGov البريطانية، فإن الرجال يعتقدون أن طول المرأة الأمثل هو متر و67 سم (خمسة أقدام وستة بوصات) وهو أعلى من متوسط الطول في المملكة المتحدة والبالغ متر و65 سم (خمسة أقدام وحوالي خمسة بوصات).

وفيما يعتبر الطول ميزة أكثر أهمية بالنسبة للرجل منها عن المرأة، ترغب النساء في أن تكون طويلات القامة. فالبريطانيات مثلا يرغبن في أن يكون طولهن أكبر بخمسة سنتيمترات بحسب YouGov.

وكشفت الدراسة أيضا أن ما تشترك فيه المرأة والرجل الطويلان، هو ارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان لكلا الجنسين. فالنساء الطويلات يكن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد وسرطان الثدي والمبيض وسرطانات أخرى بحسب مجلة journal Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention المتخصصة.

إلى ذلك كشف علماء نفس في جامعة ليفربول سنة 2004 أن النساء طويلات القامة، يتم تقييمهن على كونهن يتمتعن بالذكاء والثقة بالنفس، والاعتماد على الذات والطموح بينما القصيرات تميل لأن تكون أكثر عطاء.

في أي البلاد تعيش طويلات القامة من النساء؟

وبالاعتماد على بيانات من مجلة إيلايف، التي تتابع اتجاهات النمو العالمي، منذ العام 1914، وبترتيب الدول بحسب طول الإناث فيها، اللاتي ولدن عام 1996، فنجد أن الدول التي تحتل مقدمة القائمة هي دول أوروبية، والقليل من دول الكاريبي ودول البولينيزية.

ومن أصل قائمة بخسين مرتبة، تحتل هولندا المركز الأول عالميا من حيث طول الرجال، في حين تحتل النساء الهولنديات المركز الثاني في القائمة، حيث حلت محلها لاتفيا، وتأتي في المركز الثالث استونيا، فالتشيك فصربيا، وسلوفاكيا في المركز السادس، ثم الدنمارك، فليتوانيا، فبيلاروسيا، وتحتل أوكرانيا المركز العاشر.

ألمانيا جاءت في المركز 14، وتقطع أستراليا التوالي الأوروبي لمقدمة القائمة، حيث تحتل المركز 15، الروسيات احتللن المركز 23 في القائمة، والفرنسيات في 26، والبلجيكيات في المركز 21 وبريطانيا في المركز 38، الولايات المتحدة في المركز 42، وكند في المرتبة 40 أما في المركز الخمسين فكان من نصيب نساء أندورا.

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