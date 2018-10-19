"دروغ": تعلم كيف "تنشر أخبارا مزيفة وتزيد عدد متابعيك على تويتر"!

خلال الفترة الماضية، لم يتوقف تداول مصطلح "الأخبار المزيفة" أو "الكاذبة"، حتى أن الحكومات أقرت إجراءات ومبادرات لمحاربتها، باستثناء رورد أوسترود، فهو يصنعها!

أوسترود هو مؤسس مبادرة "دروغ"، وهي مبادرة لتعزيز الوعي حول أن ليس كل ما يتابعه المرء على الانترنت حقيقي، لكنه يفعل ذلك على طريقته الخاصة.

وحول ذلك، يقول أوسترود لموقع "بوليتيكو": "إذا كانت الأخبار منتشرة في كل مكان، فلا يجب منعها، بل علينا تحفيز وعي الناس، شخصا تلو آخر، للتفريق بين ما هو هراء وما هو حقيقي".

"ترياق" للأخبار المزيفة

أما عن مبادرته على موقع (دروغ)، فهي عباراة عن لعبة محاكاة متطورة تهدف لصدم المشاركين فيها، من أجل أن يكونوا متشككين حيال المعلومات التي يتلقونها عبر الإنترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر هذه اللعبة، يمكن للمشاركين صناعة ونشر أخبار كاذبة، ونشرها عبر الانترنت، بما في ذلك مواقع التواصل.