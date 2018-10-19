جدل في بلجيكا بسبب مطعم يمنع دخول الأطفال.. فهل أسبابه مقنعة؟

انقسمت آراء البلجيكيين، هذا الأسبوع، بعد تداول أخبار حول قيام مطعم في مدينة نيوبورت (غرب بلجيكا) بطرد أم وطفلها.

ووقعت الحادثة في مطعم "سير شارل" في المدينة البحرية، الذي يستقبل زبائنه من البالغين فقط، ووضع لافتة تشير إلى ذلك عند المدخل.

وحول هذا يقول صاحب المطعم، نويل بروسيه لصحيفة "نيوزبلاد" المحلية: "كل صيف، أخسر آلاف الدولارات بسبب الضرر الذي يتسبب به الأطفال في المطعم".