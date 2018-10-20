قالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي السبت إن ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مزعجة للغاية ودعت إلى إجراء تحقيق واف وشفاف ويتسم بالمصداقية.
الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق شامل في مقتل خاشقجي
تقرأ الآن:
الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق شامل في مقتل خاشقجي
وأضافت موجيريني في بيان "ملابسات مقتل خاشقجي مزعجة للغاية بما يشمل الانتهاك السافر لاتفاقية فيينا عام 1963 بشأن العلاقات القنصلية...".
وقالت "لذلك فإن الاتحاد الأوروبي يصر مثل شركائه على ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف ويتسم بالمصداقية يوضح بشكل لائق الظروف المحيطة بعملية القتل ويضمن محاسبة تامة لجميع المسؤولين عن ذلك".
وسبق وأن أثارت كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا الشكوك حول التفسيرات التي قدمتها السعودية بشان مقتل الصحفي السعودي جمال خشاقجي.
اقرأ أيضا على يورونيوز: