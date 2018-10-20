قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت بأنه غير راض عن موقف السعودية من قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في اسطنبول ولم ترامب احتمالات أخرى لعواقب تشمل فرض عقوبات على السعودية .
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ترامب: لست راضيا عن موقف السعودية بشأم خشاقجي وهناك احتمالات لفرض عقوبات
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ترامب: لست راضيا عن موقف السعودية بشأم خشاقجي وهناك احتمالات لفرض عقوبات
وأضاف ترامب في نيفادا أن مكان تواجد جثة جمال خشاقجي لا يزال مجهولا وأن لا أحد يعلم بمكانها وهذا يدعو للقلق. وأضاف الرئيس الأمركي ولي العهد السعودي ربما لم يكن على علم بمقتل خاشقجي، نافيا في الوقت ذاته ان يكون قد إطلع على تسجيل مصور من القنصلية السعودية في تركيا.
وبشأن صفقات الأسلحة ما بين واشنطن والرايض قال ترامب إن إلغاء صفقة السلاح للسعودية سيضرنا أكثر مما يضرهم.
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