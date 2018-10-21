في أول تصريح رسمي عقب التفسيرات التي قدمها النائب العام السعودي بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبيرالأحد إن مقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول كان "خطأ كبيرا وجسيما" ووعد أسرته بمعاقبة المسؤولين.
عادل الجبير لفوكس نيوز: "ما حدث لخاشقجي خطأ فادح ولا دخل لولي العهد في ذلك"
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عادل الجبير لفوكس نيوز: "ما حدث لخاشقجي خطأ فادح ولا دخل لولي العهد في ذلك"
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وأضاف الجبير في مقابلة مع فوكس نيوز "هذا خطأ فظيع. هذه مأساة مروعة. نقدم تعازينا لهم. نشعر بألمهم... للأسف ارتكب خطأ كبير وجسيم وأؤكد لهم أن المسؤولين سيحاسبون على هذا".
وتابع المسؤول السعودي بقوله إن التقارير المتضاربة عن خروج خاشقجي من القنصلية في تركيا أدى لإجراء تحقيق سعودي وأنه سيتم تقديم كل المعلومات بشأن مقتل خاشقجي عندنا تكون متاحة.
وحول بقاء جثة الصحفي مفقودة قال الجبير إن السعوديين لا يعرفون كيف قتل خاشقجي أو أين جثته، مؤدا في سياق متصل ان العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تاريخية واستراتيجية
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