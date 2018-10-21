تأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر وإسرائيل تبحث خطط بديلة لنقل السكان

أجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت الإخلاء القسري لقرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة حسبما قال مسؤول حكومي. وأثار مصير قرية الخان الأحمر قلقا دوليا بعد أن قالت إسرائيل إنها تعتزم هدم هذه القرية وهي عبارة عن مخيم متداع يؤوي 180 شخصا.

وينتظر سكانها، الذين يدعمهم ناشطون أجانب تجمعوا في هذا الموقع، وصول الجرافات في أي وقت بعد أول أكتوبر تشرين الأول وهو الموعد النهائي الذي حددته إسرائيل كي يزيل القرويون مساكنهم.