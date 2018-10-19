رصاص إسرائيل يصيب أكثر من 130 فلسطينيا خلال مسيرات العودة في قطاع غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار وأصابوا 130 فلسطينيا خلال احتجاجات قرب الحدود يوم الجمعة.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن نحو عشرة آلاف محتج احتشدوا عند الحدود ودفع بعضهم بإطارات مشتعلة وألقوا قنابل يدوية وعبوات ناسفة صوب القوات عبر السياج الحدودي.
لكن الاحتجاج يوم الجمعة كان صغيرا نسبيا بالنظر إلى أن احتجاجات سابقة شهدت مشاركة نحو 30 ألفا، في إشارة إلى أن التوترات التي تصاعدت في الأيام القليلة الماضية ربما بدأت تنحسر.
وعززت إسرائيل يوم الخميس نشر القوات المدرعة على حدود غزة بعد يوم من تدمير صاروخ أطلق من القطاع لمنزل في جنوب إسرائيل. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بإجراء شديد القوة" إذا استمرت الهجمات.
وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه إن مسؤولين أمنيين مصريين عقدوا اجتماعات منفصلة على مدى الأيام القليلة الماضية مع مسؤولين إسرائيليين وقادة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع في محاولة لمنع تصعيد العنف.
وبدأت الاحتجاجات الفلسطينية الأسبوعية على الحدود في 30 مارس آذار للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي للقطاع وبحق العودة للأراضي التي فر الفلسطينيون أو طردوا منها أثناء تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948.
وقتل نحو مئتي فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية منذ بدء الاحتجاجات وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية. وقتل قناص فلسطيني جنديا إسرائيليا.
وأطلق الفلسطينيون بالونات وطائرات ورقية حارقة عبر الحدود واخترقوا السياج في بعض الأحيان.