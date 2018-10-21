في أعقاب اعتراف السعودية "المثير للجدل" بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول في تركيا خلال شجار، قال وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني في بيان نشرته السبت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن قضية خاشقجي وقعت على أرض سيادتها للمملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات.
وزير العدل السعودي: قضية خاشقجي حدثت على أرض سعودية والعدالة ستأخذ مجراها
وزير العدل السعودي: قضية خاشقجي حدثت على أرض سعودية والعدالة ستأخذ مجراها
كما أكد الصعماني أن إقامة العدل هو نهج المملكة الدائم الذي لن تحيد عنه، وهو من أهم مرتكزاتها عبر تاريخها المجيد منذ تأسيسها.
هذا وكان النائب العام في السعودية قد مقتل الصحفي جمال خشاقجي خلال شجار نشب بينه وبين أشخاص قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بإسطنبول، مضيفا بأن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية للكشف عن تفاصيل الحادث.
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وصممت السعودية منذ الثاني أكتوبر/تشرين الأول عن إنكار وفاة جاشقجي في سفارتها في اسطنبول وأكدت طيلة الوقت أن الصحفي غادر القنصيلة.
ولاقت اعترافات السعودية ردود أفعال دولية متباينة حيث طالبت الدول الغربية من الرياض تقديم المزيد من الأدلة والتفسيرات حول ظروف وفاة جمال خشاقجي خاصة وان جثته لا تزال مختفية، فيما ساندت بعض الدول العربية موقف السعودية.