ألمانيا: 2250 يورو غرامة بحق أستاذة جامعية تأخرت في إعادة كتب استعارتها

تقدّمت أستاذة جامعية في ألمانيا بدعوى تظلّم إلى المحكمة مرفقة بإيصالات قيمتها 2250 يورو عبارة عن غرامات تلقتها مقابل 50 كتاباً تأخرت في إعادتهم إلى المكتبة.
وكانت الأستاذة في علم النفس جينا كاستيل قد تأخرت في إرجاع الكتب 40 يوماً من تاريخ استحقاق تسليمها للمكتبة، رغم أن التأخير في إعادة الكتب المستعارة بالنسبة لأساتذة الجامعات أمر يتم التعامل معه بنوع من التساهل في أغلب الأحيان.
وكاستيل هي محاضرة بجامعة نيدرهين للعلوم التطبيقية في مدينة موخنغلادباخ بألمانيا، والجامعة المذكورة تسمح عادة للطاقم التعليمي بتأخير إعادة الكتب خلال موسم الصيف.
ووصف محامي كاستيل الغرامة بأنها أمر سخيف، وأوضح أن المبلغ الكامل للغرامة هو 1000 يورو إضافة إلى 1250 يورو كرسوم إدارية، منوهاً بأن موكلته لم تتلق خلال اقتنائها الكتب أية إشعارات بشأن تجاوزها المددة المحددة لإرجاعهم للمكتبة.
وكانت الرسوم التي تراكمت مع مرور الأيام بدأت بمبلغ 2 يورو في اليوم، غير أنها أخذت بالارتفاع لتصل إلى 20 يورو في اليوم الواحد، أُضيف إليها رسوم إدارية بقيمة 25 يورو.
ومن المتوقع صدورُ حكم بالقضية خلال الأسابيع المقبلة، وقد أوضح القاضي أن مثل هذه الرسوم يتم اعتمادها عادة لحثّ الآخرين عدم تجاوز المدّة المحددة لإعادة الكتب المستعارة إلى المكتبة.
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