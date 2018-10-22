شاهد: يوفنتوس ومانشيستر يونايتد يستعدان للقائهما ضمن دوري أبطال أوروبا

يركز نادي مانشستر يونايتد ومديره البرتغالي جوزيه مورينيو اهتمامه على نادي يوفنتوس، الذي يلتقيه في مباراته القادمة يوم الثلاثاء 23 أكتوبر / تشرين الأول بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق الشياطين الحمر نادي يوفنتوس على ملعب "أولد ترافورد" ويحاول النادي تعويض نقطتين مع الجانبي الإيطالي في المجموعة الثامنة.