شاهد: يوفنتوس ومانشيستر يونايتد يستعدان للقائهما ضمن دوري أبطال أوروبا

يركز نادي مانشستر يونايتد ومديره البرتغالي جوزيه مورينيو اهتمامه على نادي يوفنتوس، الذي يلتقيه في مباراته القادمة يوم الثلاثاء 23 أكتوبر / تشرين الأول بدوري أبطال أوروبا.
ويستضيف فريق الشياطين الحمر نادي يوفنتوس على ملعب "أولد ترافورد" ويحاول النادي تعويض نقطتين مع الجانبي الإيطالي في المجموعة الثامنة.
وتغيب كل من أليكسيس سانشيز، ومروان فيلاني وجيسي لينغارد وديوغو دالوت وسكوت مكتوميناي وفيل جونز، عن التدريبات يوم الإثنين، خلال 15 دقيقة أتيحت لوسائل الإعلام للتصوير.
وكان مانشستر يونايتد قد عاد إلى المنافسة الأوروبية بعد تعادله 2-2 مع تشيلسي في الدوري الإنكليزي الممتاز نهاية الأسبوع.
وقد خسر يوفنتوس نقطته الأولى في مبارياته المحلية بالتعادل مع فريق جنوة بهدف لكل منهما.
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من ناحية أخرى تناقلت مواقع إخبارية أنباء عزم النجم كريستيانو رونالدو إلى ناديه القديم مانشستر يونايتد.
وتدرب نادي يوفنتوس في تورينو الاثنين، قبل أن يسافر إلى مانشستر.
وانضم رونالدو إلى مانشستر يونايتد في العام 2003، وفاز بلقب الدوري 3 مرات، وكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس دوري أبطال أوروبا، قبل انتقاله إلى ريال مدريد في العام 2009.
ويحتل يوفنتوس حاليا صدارة المجموعة الثامنة بفوزه على فالنسيا، ويونغ بويز.
ويتربع مانشستر يونايتد على المركز الثاني بعد التعادل مع فالنسيا في مباراتهم الأخيرة.