ذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) اليوم الثلاثاء أن المحققين الأتراك عثروا على حقيبتين وأشياء أخرى في عربة تابعة للقنصلية السعودية في اسطنبول، وذلك في إطار التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
شاهد: العثور على متعلقات خاشقجي داخل حقيبتين في عربة تابعة للقنصلية السعودية باسطنبول
شاهد: العثور على متعلقات خاشقجي داخل حقيبتين في عربة تابعة للقنصلية السعودية باسطنبول
ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من المواد التي جرى العثور عليها تخص خاشقجي، الذي كان يكتب بصحيفة واشنطن بوست واختفى بعد أن دخل قنصلية بلاده في اسطنبول.
وقال شاهد من رويترز إن فريقا سعوديا كان يرافق المحققين الأتراك الذين أجروا التفتيش في مرأب السيارات الذي عُثر فيه على العربة في حي سلطان غازي باسطنبول أمس الاثنين.
ويشتبه المسؤولون الأتراك بأن ضباطا سعوديين قتلوا خاشقجي وقطعوا أوصاله داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر تشرين الأول. ولم يظهر في اللقطات المصورة أنه كان يحمل أي متعلقات لدى دخوله القنصلية.
وقالت القناة إن المحققين أوقفوا تفتيش العربة في المرأب على أن يستأنفوه غدا الأربعاء.