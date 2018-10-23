صورة لـ"خاشقجي المزيف".. وخيوط أخرى لـ"الجريمة" تتكشف

وكانت مصادر إعلامية تركية ذكرت أن الشرطة عثرت على ملابس خاشقجي في منطقة قريبة من قنصلية بلاده بإسطنبول التي قتل فيها، بينما تواصل الشرطة البحث عن إحدى سيارات القنصلية بعدما عثرت على واحدة منها.

نشرت وسائل الإعلام التركية اليوم الثلاثاء صورة تلفزيونية أظهرت رجلاً يرتدي ملابس الصحافي السعودي جمال خاشقجي وهو يغادر قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الثاني الجاري.

وقالت المصادر التركية إن الشرطة وجدت ملابس خاشقجي في حاوية قمامة بمنطقة ليفينت وعلى بعد كيلومتر واحد تقريبا من القنصلية السعودية، وتقوم السلطات بفحص الملابس بحثا عن مزيد من الأدلة.

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"مصطفى المدني"

وفي سياق متصل نشرت شبكة "سي إن إن" أمس الاثنين مقاطع مصورة تظهر رجلاً قالت إنه مصطفى المدني، وهو أحد المشتبه بهم الـ15، وهو يرتدي ملابس خاشقجي ويخرج من الباب الخلفي للقنصلية بعد نحو 4 ساعات من دخول الصحفي المغتال.