رغم المقاطعة.. السعودية توقع صفقات بخمسين مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار

وقال مجلس الوزراء السعودي بعد اجتماع رأسه الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية يوم الثلاثاء إن المملكة ستحاسب المقصرين، أيا من كانوا، في قضية مقتل خاشقجي.

وقعت السعودية اتفاقات بقيمة 50 مليار دولار يوم الثلاثاء في إظهار لاحتفاظها بقدرتها على جذب الاستثمارات، وذلك خلال مؤتمر قاطعه سياسيون غربيون ورؤساء شركات عالمية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي .

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار إن أكبر بلد مصدر للخام في العالم يمر "بأزمة بشكل ما" لكنه سيمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية إن الحكومة ما زالت ملتزمة بطرح جزء من أسهم الشركة العملاقة العاملة في قطاع النفط، لكنه أشار إلى أن توقيت الطرح سيتحدد على أساس ظروف السوق وعوامل أخرى.

وانضم مئات المصرفيين ومسؤولي الشركات التنفيذيين إلى المسؤولين في أحد فنادق الرياض الفخمة لحضور مؤتمر مبادرة الاستثمار. لكن بينما اجتذب مؤتمر العام الماضي النخب في قطاع الأعمال من حول العالم، شهد مؤتمر العام الجاري انسحاب أكثر من 20 من المتحدثين الرفيعي المستوى.

ويرى الكثير من المستثمرين الأجانب أن هناك خطرا يتمثل في أن قضية خاشقجي قد تضر بعلاقات الرياض مع الحكومات الغربية. وهوى المؤشر السعودي 1.3 بالمئة في ختام تعاملات يوم الثلاثاء بفعل استمرار مخاوف المستثمرين.

وقال دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، والذي انسحب أيضا من المؤتمر، إن الشركة تنتظر الحقائق الكاملة بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول قبل أن تحدد ما إذا كان ذلك سيؤثر على مشاركة المملكة في خدمة نقل الركاب.

واستثمر صندوق الثروة السيادي السعودي في أوبر، ويشغل مديره مقعدا في مجلس إدارة شركة تطبيقات طلب سيارات الأجرة.

السعودية "تستحق الدعم"

أرسلت روسيا وفدا كبيرا بقيادة رئيس صندوق الاستثمار المباشر كيريل ديمترييف الذي قال إن مقتل خاشقجي بحاجة إلى أجراء تحقيقات ومعاقبة مرتكبيه لكن اتجاه السعودية نحو الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن تجاهله.

وأبلغ رويترز قائلا "إصلاحات السعودية مهمة وتستحق الدعم".

ووقعت المملكة 25 اتفاقا بقيمة 50 مليار دولار يوم الثلاثاء في قطاعات النفط والغاز والصناعات والبنية التحتية مع شركات مثل ترافيجورا وتوتال وهيونداي ونورينكو وشلومبرجر وهاليبرتون وبيكر هيوز.

وقالت أرامكو السعودية إنها وقعت 15 مذكرة تفاهم بقيمة 34 مليار دولار.

وقال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال يوم الثلاثاء إن شركة النفط والغاز الفرنسية ستعلن عن شبكة تجزئة في السعودية بالتعاون مع شركة أرامكو.

وقال ياسر الرميان مدير صندوق الاستثمارات العامة السعودي إن المملكة تزداد شفافية وإن صندوق الثروة السيادي يواصل تطوير صناعات جديدة في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار الرميان إلى أن الصندوق استثمر في 50 أو 60 شركة عبر صندوق رؤية التابع لمجموعة سوفت بنك وإنه سيجلب معظم تلك الشركات إلى السعودية. وتعهد الصندوق باستثمار 45 مليار دولار في صندوق رؤية.

وتردد مسؤولون تنفيذيون كبار من شركات آسيوية في الانسحاب، ومن ثم فإن مشاركة مؤسسات صينية ويابانية قد تساعد الرياض على أن تقول إن المؤتمر الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام نجح.

لهذه الأسباب، قد لا يكون للمقاطعة الغربية أثر يذكر في الأجل الطويل على الآفاق الاقتصادية السعودية.

وبلغ صافي مبيعات الأجانب في الأسهم السعودية 4.01 مليار ريال (1.07 مليار دولار) في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر تشرين الأول، في أكبر موجات البيع منذ فتح السوق أمام الشراء الأجنبي المباشر في منتصف 2015.

ويقام المؤتمر في فندق ريتز كارلتون بالرياض، الذي شهد احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين في حملة على الفساد بعد أيام فقط من اختتام مؤتمر العام الماضي.