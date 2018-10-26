قالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة إنه تم إلقاء القبض على شخص مشتبه به بقضية الطرود المشبوهة بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا.
القبض على مشتبه به بقضية الطرود المشبوهة في ميامي
القبض على مشتبه به بقضية الطرود المشبوهة في ميامي
وأضافت المتحدثة سارة فلوريس بأن الوزارة ستعقد مؤتمراً صحفياً في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت غرينتش للإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن التحقيقات في القضية والشخص المتحفظ عليه.
وقال مسؤول فيدرالي أمريكي لوكالة رويترز إن الشخص المقبوض عليه هو المشتبه به الرئيسي وربما يكون الوحيد بالقضية.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، بأن الاعتقال تم بموقف للسيارات، وذكرت الشرطة أن المشتبه به يدعى سيزار سايوك البالغ من العمر 56 عاما من أفينتورا بولاية فلوريدا.
تحقيقات مكثفة
وقالت الشرطة في مقاطعة ميامي-ديد إن فرقة متفجرات ووحدات من الكلاب المدربة انضمت إلى محققين اتحاديين لفحص مركز توزيع بريد ضخم في أوبا-لوكا شمال غربي مدينة ميامي.
وأكدت وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن أن فلوريدا فيما يبدو هي نقطة انطلاق بعض الطرود على الأقل. وقالت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "بعض الطرود ذهبت من خلال البريد. مصدر بعضها على الأقل كان فلوريدا". وأضافت "أثق بأن هذا الشخص أو هؤلاء الناس سيقدمون للعدالة".
وجميع من أرسلت إليهم الطرود الملغومة تعرضوا لانتقادات شديدة من جانب يمينيين أمريكيين.
واستهدفت الطرود الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون وإريك هولدر وزير العدل في عهد أوباما وجون برينان المدير السابق للمخابرات المركزية وجورج سوروس أحد المانحين الكبار للحزب الديمقراطي وجو بايدن نائب أوباما عندما كان رئيسا والممثل روبرت دي نيرو وماكسين ووترز وهي عضو في مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا.
ولم ينفجر أي من الطرود ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.
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