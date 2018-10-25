"ساخاروف لحرية التعبير" للمخرج الأوكراني أوليغ سينتزوف المسجون في روسيا

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، أن الفائز بجائزة ساخاروف للحرية التعبير، بنسخة هذا العام، هو المخرج الأوكراني، أوليغ سينتزوف.

وكانت البرلمان قد أعلن عن القائمة القصيرة، في التاسع من الشهر الجاري، تشرين الأول/أكتوبر، وضمت إلى جانب سنتسوف، ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف في المغرب، والمنظمات غير الحكومية التي تحمي حقوق الإنسان وتنقذ المهاجرين في البحر المتوسط.

وسينتزوف محكوم بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة "التخطيط لأعمال إرهابية" ضد الدولة الروسية، الحكم الذي اعتبرته "أمنستي" "غير عادل ويجري أمام محكمة عسكرية".