أثنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو على الخطوات القطرية في بناء ملاعبها وتطوير بنيتها التحتية من أجل استضافة بطولة كأس العالم عام 2022.
إنفانتينو يشيد بالتقدم القطري في التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022
إنفانتينو يشيد بالتقدم القطري في التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022
وقال إنفانتينو خلال زيارته الأخيرة لقطر إن ما شاهده جعله يعتقد بأن كأس العالم القادمة ستكون الأفضل على الإطلاق من حيث الإمكانات والتنظيم.
وأضاف: " إنه لأمر واعد جدا لكأس العالم أن نأتي إلى هنا كل فترة لنري أشياء جديدة يتم تنفيذها كما يتم أخذ آرائنا وتعليقاتنا بعين الاعتبار".
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وثارت مؤخراً العديد من الشكوك حول قدرة إمارة الصحراء على الانتهاء من بناء الملاعب اللازمة لاستضافة الحدث الرياضي الضخم.
وزاد من تلك الشكوك المقاطعة الاقتصادية والسياسية لكل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر لقطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الأخيرة.
إلا أن قطر سارعت بإنهاء عدة مشروعات بنيوية وقدمت وعوداً بقدرتها على إنهاء كافة التحضيرات في الموعد المحدد.