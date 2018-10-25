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إنفانتينو يشيد بالتقدم القطري في التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022

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إنفانتينو يشيد بالتقدم القطري في التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022

إنفانتينو يشيد بالتقدم القطري في التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022
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أثنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو على الخطوات القطرية في بناء ملاعبها وتطوير بنيتها التحتية من أجل استضافة بطولة كأس العالم عام 2022.

وقال إنفانتينو خلال زيارته الأخيرة لقطر إن ما شاهده جعله يعتقد بأن كأس العالم القادمة ستكون الأفضل على الإطلاق من حيث الإمكانات والتنظيم.

إنفانتينو أثناء تفقده لمشروع مترو قطر

وأضاف: " إنه لأمر واعد جدا لكأس العالم أن نأتي إلى هنا كل فترة لنري أشياء جديدة يتم تنفيذها كما يتم أخذ آرائنا وتعليقاتنا بعين الاعتبار".

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وثارت مؤخراً العديد من الشكوك حول قدرة إمارة الصحراء على الانتهاء من بناء الملاعب اللازمة لاستضافة الحدث الرياضي الضخم.

وزاد من تلك الشكوك المقاطعة الاقتصادية والسياسية لكل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر لقطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الأخيرة.

إلا أن قطر سارعت بإنهاء عدة مشروعات بنيوية وقدمت وعوداً بقدرتها على إنهاء كافة التحضيرات في الموعد المحدد.

اسم الصحفي • عمرو حسن