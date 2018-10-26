ازدياد ثروات المليارديرات بالعالم بمقدار تريليون دولار خلال 2017

قال التقرير السنوي لبنك يو بي إس السويسري عن أصحاب الثروات المليارية إن عدد المليارديرات حول العالم زاد بنسبة 10% ليصل إلى 1,542 ملياردير في عام 2017.
كذلك زاد حجم ثروات المليارديرات خلال نفس العام بمقدار تريليون دولار أمريكي ليصل مجموع ثرواتهم إلى 6 تريليون دولار صعوداً من 5.1 تريليون في عام 2016.
وقال التقرير إن 2017 شهدت ولأول مرة زيادة عدد المليارديرات الآسيويين عن نظرائهم الأمريكيين وذلك بسبب النجاح الكبير لرواد الأعمال الصينيين على وجه الخصوص.
ووصل عدد المليارديرات الآسيويين إلى 637 مقابل 563 أمريكيين و342 أوروبيين.
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وعلى الرغم من التفوق الآسيوي في عدد المليارديرات إلا أن الولايات المتحدة لازالت تحتل الصدارة من حيث إجمالي حجم الثروة المتوفرة لدى مليارديراتها.
وأضاف التقرير بأن مليارديرات العالم يمتلكون بشكل كامل أو جزئي شركات توظف ما لا يقل عن 27.7 مليون عامل وهو ما يعادل القوة العاملة لبريطانيا.
وطبقاً للتقرير، تزايد حجم استثمار المليارديرات في مجالات الفن والرياضة وبخاصة الأندية الرياضية خلال نفس العام.