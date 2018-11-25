خامنئي: واشنطن تخشى الصحوة الإسلامية وأقول للحكام المسلمين.. لن تنفعكم ولاية أمريكا

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على موقعه الالكتروني يوم الأحد إن الولايات المتحدة تستهدف الشرق الأوسط لأنها تخشى "صحوة" إسلامية في المنطقة.
وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ مايو أيار عندما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات بعد انسحابه من الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية.
وقال خامنئي "القوى العالمية بزعامة أمريكا أبدت اهتمامها بالشرق الأوسط بسبب الصحوة الإسلامية في المنطقة. إنهم يخشون صحوة الدول الإسلامية... بسبب الصفعات التي تلقوها إينما انتشر الإسلام في قلوب الناس".
وأضاف "لماذا ينحاز الحكام المسلمون (لأمريكا) في جرائمهم ضد فلسطين والشعب اليمني؟ يجب أن يكونوا على ثقة من أنهم سيُهزمون".
وعن السعودية، وجه المرشد الإيراني كلاما قاسيا للرياض في سلسلة تغريدات لى موقع تويتر قال في إحداها: "فليذهبوا إلى الجحيم"، لأن الحكام السعودييين قبلوا بحسب رأيه ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحقهم في إشارة لوصفه السعودية بالبقرة الحلوب ورأى خامنئي في نفس الوقت أن تصريحات سيد البيت الأبيض في هذا الشأن هي "ترهات" وإهانة لكل الشعوب المسلمة.
ونقل الموقع هذه التصريحات عن كلمة ألقاها خامنئي أمام مسؤولين إيرانيين وشخصيات إسلامية أجنبية حضرت مؤتمرا إسلاميا دوليا في طهران.
وتتنافس إيران والسعودية على النفوذ في المنطقة وتدعم كل منهما أطرافا مختلفة في حربي سوريا واليمن وقوى سياسية مختلفة في العراق ولبنان.