الأوروبيون يبذلون جهودا "لكي يبقى مصرف إيراني واحد على الأقل متصلا" بالعالم

أعلن أحد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي خلال زيارة إلى طهران، الأحد، أن الأوروبيين يبذلون قصارى جهدهم "لكي يبقى مصرف إيراني واحد على الأقل متصلا" بالنظام المصرفي العالمي، بعد دخول العقوبات الأميركية الجديدة على الجمهورية الإسلامية حيّز التنفيذ، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قرر إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في أيار/مايو الفائت، بعد انسحابه من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى معها في تموز/يوليو 2015، وهي (مجموعة 5 + 1، أي ألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا).

ومن المقرر أن تستكمل الولايات المتحدة إعادة فرض عقوباتها على طهران في 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لتستهدف هذه المرة قطاعي النفط والمصارف.

وقال السيناتور فيليب بونكارير للصحافيين: "علينا أن نقول بصراحة" إنّ سعي الأوروبيين لتمكين الإيرانيين من الاستفادة من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي رغم العقوبات الأميركية هو "أمر صعب ولكنه ممكن".

وأضاف بأن أحد الاقتراحات التي طرحها الأوروبيون هو "الإبقاء على بنك إيراني واحد على الأقل متصلا بالنظام المصرفي العالمي من خلال سويفت (نظام الدفع بين البنوك)، من أجل إتاحة استمرار العلاقات التجارية المتعلقة بالبضائع وبالخدمات التي لا تخضع للعقوبات".