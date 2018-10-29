بلومبيرغ: حكومة المغرب تعرض نصف ”فندق المشاهير“ للبيع في مزاد علني

كشفت وكالة بلومبرغ أن الحكومة المغربية تخطط لبيع 51 بالمئة من أسهم ملكية فندق من أشهر فنادق المغرب لخصخصته في مزاد علني بحثا عن دخل نقدي.
ويعتبر فندق ”مامونية“ من أشهر معالم مراكش السياحية، زاره وأقام فيه يوما العديد من مشاهير السياسة مثل ونستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا في الأربعينات والخمسينات والرئيس الفرنسي الأسبق الجنرال شارل ديغول، ومشاهير آخرون كالمغنين راي تشارلز وبول مكارتني وإيلتون جون، وكان له حضور في عالم السينما في فيلم ”الرجل الذي عرف كثيرا“ للمخرج الإنكليزي ألفريد هتشكوك وفيلم ”ألكساندر“ للمخرج الأمريكي أوليفر ستون.