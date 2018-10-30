فيديو: هكذا تكتشف الكلاب مرض الملاريا

في غرفة بمختبر أبحاث كانت الكلبة فريا تسير بحماس وسط صف من القوارير الموضوعة على قواعد وتشم كل منها على حدة بحثا على أي علامات تفيد بوجود مرض.

وكانت القوارير كلها تحتوي على قطع من جوارب وكانت إحداها تخص طفل يحمل طفيل الملاريا. وعندما اكتشفت فريا، وهي من سلالة سبرنجر سبانيل، الرائحة توقفت وجلست بجوار القارورة في انتظار جائزة.

وقالت كلير جيست المؤسسة المشاركة في منظمة (ميديكال ديتيكشن دوغز) أو كلاب الكشف الطبي لرويترز "الكلاب قادرة على التمييز بين الجوارب التي كان يرتديها أطفال مصابون بالطفيل والأطفال غير المصابين بالملاريا".