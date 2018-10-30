احتجاجات ولافتات تستقبل ترامب أثناء زيارته بيتسبرغ لتقديم التعازي في ضحايا المعبد اليهودي

على الرغم من كونه شخصية "غير مرحب بها" وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، لتقديم التعازي بضحايا الهجوم على المعبد اليهودي الذين قضوا في أعنف هجوم على الجالية اليهودية في الولايات المتحدة.

وتجمع نحو ألفي شخص، غالبيتهم من الطائفة اليهودية في بيتسبرغ، ونظموا مسيرة احتجاج ضد الرئيس الذي قال معارضوه إنه أجج مناخا سياسيا ساما يؤدي إلى أعمال عنف، وهتفوا "الكلمات لها أهمية وتعني الكثير"، ورفعوا لافتات تحمل شعارات مثل "اللاجئون مرحب بهم هنا، أما ترامب فلا" و"نحن نبني جسورا لا جدرانا".