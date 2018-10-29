هكذا قابل رواد مواقع التواصل العرب زيارة وزيرة الثقافة الإسرائيلية مسجد الشيخ زايد في أبوظبي

أشعلت زيارة وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف مسجد الشيخ زايد في مدينة أبو ظبي مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد لبداية علاقات دبلوماسية جديدة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وومعارض لتلك الزيارة معتبرا إياها تطبيعا مع "دولة احتلال تنتهك حقوق الفلسطينيين" وفق تعبير بعض رواد مواقع التواصل.

وقد نشر موقع ’’إسرائيل بالعربية‘‘ الرسمي التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية صورا ومقطع فيديو لوزيرة الثقافة في مسجد الشيخ زايد مرتدية عباءة وغطاء على رأسها.