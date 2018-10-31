ترامب: الدستور لا يكفل الحق في الجنسية بحكم مكان الميلاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الدستور الأمريكي لا يكفل الحق، في الحصول على الجنسية لكل من يولد في الولايات المتحدة، وإنه سيواصل سعيه ليضع حدا لذلك الحق.
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "ما يعرف بالحق في الجنسية بحكم الميلاد، الذي يكلف بلدنا مليارات الدولارات ويعد ظالما جدا لمواطنينا، سينتهي بطريقة أو بأخرى. هذا لا يكفله التعديل الرابع عشر ... يتفق كثير من فقهاء القانون مع ذلك...".
وكان التعديل 14 من الدستور الامريكي أضيف بعيد الحرب الاهلية الأمريكية، ليضمن حق المواطنة لكل شخص يولد على التراب الأمريكي، وكان الهدف منه إعطاء حماية دستورية إلى العبيد السابقين. ولكن الجمهوريين مثل ترامب يقولون إن التعديل يشجع الناس على القدوم إلى الولايات المتحدة بطريقة غير نظامية وإنجاب أطفالهم هناك.
غير أن جورج كونوي المحامي زوج إحدى مستشاري ترامب وهي كيليان كونوي أعرب عن رأيه، قائلا إن تحركا لترامب من هذا القبيل لإنهاء العمل بمنح الجنسية اعتماد على مكان الميلاد، ليس دستوريا.
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