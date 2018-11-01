شرطة نيويورك تكشف عن فيديو لانتشال جثتي الشقيقتين السعوديتين تالا وروتانا

ما تزال شرطة نيويورك تعمل على حل لغز وفاة فتاتين سعوديتين، تم اكتشاف جثتيهما قبل حوالي أسبوع على ضفاف نهر هدسون، بعد أن تم ربطهما ببعضهما بشريط لاصق، ونشرت أمس الشرطة صورتين للفتاتين.
الشرطة راجعت أشرطة كاميرات المراقبة على جسر جورج واشنطن، لكن لم يتم إيجاد أي تسجيل يوثق عملية رميهما أو انتحارهما، بحسب مراسل أن بي سي نيوز.
وبحسب شرطة نيويورك فإن تالا فارع 16 عاما، وروتانا فارع 22 عاما، وهما شقيقتان سعوديتان تعيشان في ولاية فرجينيا، تم الإبلاغ عن فقدان احداهما منذ شهرين تقريبا، بحسب ما جاء في رويترز.
ولم تعلن الشرطة سبب الوفاة بعد، سواء كانت ناتجة عن انتحار، أم عملية قتل مزدوجة، وبحسب الطبيب فإن الجثتين لم تتحللا بعد، وأنه تم العثور عليهما من قبل أحد المارة، يوم 24 أكتوبر.
وبحسب نيويورك تايمز، فقد طلبت الأختان اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، دون إبداء سبب تقديم هذا الطلب.
وأشارت شرطة نيويورك يوم أمس الثلاثاء إلى أن والدة الشقيقتين أبلغت أنها تلقت قبل يوم واحد من العثور على الجثتين، اتصالا من مسؤول في سفارة المملكة السعودية، وطلب من العائلة مغادرة الولايات المتحدة، لأن البنتين تقدمتا بطلب للحصول على اللجوء السياسي.
وكانت القنصلية السعودية في نيويورك قد أعلنت أنها عينت محاميا لمتابعة هذه القضية لتجنب التصريحات غير الدقيقة، كما عبرت السفارة في واشنطن عن مؤاساتها لأسرة الشقيقتين.
وبحسب القنصلية فإن الشقيقتين هما طالبتان ترافقان شقيقهما في واشنطن، حيث تدرب روتانا بجامعة جورج ميسون، بفرجينيا، قبل أن تنتقل إلى نيويورك.