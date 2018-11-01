شرطة نيويورك تكشف عن فيديو لانتشال جثتي الشقيقتين السعوديتين تالا وروتانا

ما تزال شرطة نيويورك تعمل على حل لغز وفاة فتاتين سعوديتين، تم اكتشاف جثتيهما قبل حوالي أسبوع على ضفاف نهر هدسون، بعد أن تم ربطهما ببعضهما بشريط لاصق، ونشرت أمس الشرطة صورتين للفتاتين.

الشرطة راجعت أشرطة كاميرات المراقبة على جسر جورج واشنطن، لكن لم يتم إيجاد أي تسجيل يوثق عملية رميهما أو انتحارهما، بحسب مراسل أن بي سي نيوز.