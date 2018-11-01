شاهد: عرض أزياء بالشوكولاتة في باريس

بشرى سارة إلى عشاق الشوكولاتة اللذيذة، انطلاق المعرض السنوي العالمي في باريس يوم الثلاثاء، المعروف باسم "Salon Du Chocolat Fair"في نسخته الثالثة والعشرين.
فساتين من الشوكولاتة وأثواب وأحذية من الكاكاو الممزوج بالحليب والسكر. شارك في المعرض أكثر من 500 مشارك أتوا من 60 دولة إلى عاصمة الأنوار لمتابعة فعاليات الحدث السنوي. ويستمتع الزوار بتذوق مختلف أنواع الشوكولاتة والكعك والآيس كريم والحلويات، فيما يقوم المنظمون بتسليط الضوء على قيمة الكاكاو والعودة إلى الأصول بصفته جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية لبعض الدول فى أمريكا اللاتينية والتحدث عن مستقبل استيراد وتصدير هذا المنتج الغنى من هذه البلدان واستهلاكها فى دول أوروبا والعالم.
تم افتتاح المعرض في الثلاثين من أكتوبر- تشرين الأول وستستمر فعالياته حتى الرابع من نوفمبر- تشرين الثاني الجاري.