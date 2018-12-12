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ألمانيا

"جدوَل" من الشوكولاتة في شارع مدينة ألمانية سببه تسرب في مصنع مجاور

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"جدوَل" من الشوكولاتة في شارع مدينة ألمانية سببه تسرب في مصنع مجاور

"جدوَل" من الشوكولاتة في شارع مدينة ألمانية سببه تسرب في مصنع مجاور
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FEUERWEHR WERL/via REUTERS
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أدى تسرّب نحو طن من الشوكولاتة إلى أحد شوارع مدينة ويستونن الألمانية غرب البلاد إلى تدخل الجهات المختصة من أجل تنظيف الشارع من المادة.

وبحسب إحدى الصحف المحلية، إن خللاً تقنياً صغيراً في أحد خزانات مصنع "دريميستر" المجاور، أدى إلى ذلك التسرب. وبعد وقت قليل، تجمدت الشوكولاتة في الشارع.

وعمل نحو 25 رجلاً من رجال الإطفاء على تنظيف الشوارع المبلطة بالحجر من المادة، مستخدمين الرفوش والمياه الساخنة.

FEUERWEHR WERL/via REUTERS

وقال ماركوس لوكي، المدير التنفيذي للشركة، إن شركته توقفت عن الإنتاج خلال الحادثة ولكنها ستعاود العمل بدءاً من تاريخ اليوم، الأربعاء.

وأشار لوكي إلى أن التسرب كان ليؤدي إلى كارثة لو أنه حدث في وقت أقرب لعيد الميلاد.

المصادر الإضافية • The Guardian