بومبيو: الرد الأمريكي على مقتل خاشقجي سيستغرق بضعة أسابيع أخرى

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بضعة أسابيع أخرى ستمر قبل أن تتوافر لدى الولايات المتحدة أدلة كافية لفرض عقوبات فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأضاف بومبيو يوم الخميس في مقابلة مع إذاعة (كيه.إم.أو.إكس) في سانت لويس أن الرئيس دونالد ترامب أوضح أن واشنطن ستتخذ إجراءات فيما يتعلق بهذه الواقعة.