الأمير تركي الفيصل: ردة الفعل الأمريكية على مقتل خاشقجي تهدد العلاقات مع واشنطن

حذر الأمير تركي بن فيصل آل سعود الرئيس السابق للاستخبارات السعودية من أن الغضب الأمريكي الذي "يشيطن المملكة" في واقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول يهدد العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وقال الأمير تركي في خطاب أمام المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية وهو منظمة دعم غير ربحية "نحن نقدر علاقتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ونأمل في الحفاظ عليها، ونرجو أن ترد الولايات المتحدة بالمثل".