السلطات السعودية تفرج عن الأمير خالد بن طلال بعد 11 شهرا من الاعتقال

أكد أقرباء الأمير خالد بن طلال، الذي تعتقله السلطات السعودية منذ حوالي عام الافراج عنه يوم السبت. وأشارت بعض الصور التي تمّ تداولها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى أنّ الأمير خالد بن طلال ظهر مجددا بعد غياب دام 11 شهرا خلال زيارة لابنه الذي تعرض لحادث سيارة قبل سنوات. كما نشرت الأميرة ريم ابنة الأمير الوليد بن طلال، صورة مرفوقة بعبارة "الحمد لله على سلامتك".
ولحدّ الآن لم تقد السلطات السعودية أيّ توضيحات بخصوص الاعتقال والافراج عن الأمير خالد بن طلال، الذي سبق وأن أشارت بعض الصحف على غرار "وول ستريت جورنال" إلى أن الأمير اعتقل بسبب انتقاده لأكبر حملة اعتقالات طالت عشرات الأمراء ورجال الأعمال الذين أوقفوا واعتقلوا في فندق "الريتز كارلتون" بالرياض في خريف العام الماضي، وهي إجراءات وصفتها المملكة العربية السعودية آنذاك بـ "الحملة ضدّ الفساد".
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وتتزامن عملية الإفراج عن الأمير خالد بن طلال مع الضغوطات الكبيرة التي تواجهها المملكة العربية السعودية على خلفية قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية أوائل الشهر الماضي.