برج إيفل يُطفئ أنواره رفضاً للانتهاكات بحق الصحفيين في العالم

عشية اليوم العالمي ضد الإفلات من العقاب بالنسبة إلى الجرائم بحق الصحفيين، أُطفأت أضواء برج إيفل، بالعاصمة الفرنسية باريس، في خطوة رمزية، دعت إليها منظمة "مراسلون بلا حدود".

وكانت منظمة اليونسكو أعلنت الثاني من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر "يوما عالميا ضد الإفلات من العقاب بالنسبة إلى الجرائم بحق الصحفيين"، وذلك تكريما للصحفيين الفرنسيين غيسلين دوبون وكلود فيرلون، اللذين لقي حتفهما في مالي في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

وتزامنت المناسبة في هذا العام مع تداعيات لا زالت تتفاعل بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل مقر قنصلية بلاده في أسطنبول التركية.

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فابيولا بدوي الزميلة السابقة لجمال خاشقجي التي شاركت في الفعالية أمام برج إيفل إلى جانب عشرات الصحفيين، قالت: إن خاشقجي "قتل لانه أراد أن يكتب ويتكلم بحرية".