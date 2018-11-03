وأخيرا يذوق ريال مدريد طعم الانتصار في دوري إسبانيا.. النادي الملكي يفوز على بلد الوليد

أنهى ريال مدريد انتظاره الطويل لتحقيق الفوز في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتغلبه على ريال بلد الوليد 2-صفر يوم السبت بفضل هدفين قبل النهاية في أول مباراة يقودها المدرب المؤقت سانتياجو سولاري على أرض بطل أوروبا المتعثر في المسابقة المحلية.

منح البرازيلي الشاب فينيسيوس المدرب الجديد والجماهير الغاضبة في سانتياغو برنابيو بارقة أمل في الدقيقة 83 بعد أن انطلق من الناحية اليسرى وأطلق تسديدة غيرت اتجاهها بشدة بعد اصطدامها بكيكي أوليفاس لاعب بلد الوليد ليتم احتسابه هدفا لصالح مدافع الضيوف.