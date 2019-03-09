كرة القدم: هل سيكون مصيرالأرجنتيني سولاري في ريال مدريد كمصير لوبيتيغي؟

أثار تأخر سانتياغو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال بلد الوليد السبت بنحو ساعة ونصف الساعة الكثير من التساؤلات من طرف وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وبات مستقبل الأرجنتيني ضمن صفوف النادي الملكي الذي رفع كأس أوروبا ثلاث سنوات متتالية مهددا خاصة بعد توديعه لمنافسة دوري الأبطال الأوروبية عقب هزيمته الثقيلة على أرضية ملعبه الثلاثاء على يد أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 4-1، وبعد الخسارة في الكلاسيكو أمام برشلونة مرتين متتاليتين، ووداع كأس ملك إسبانيا وابتعاده عن النادي الكتالوني المتصدر بفارق 12 نقطة.

سولاري (42 عاما) الذي أصبح مصيره على شفى حفرة قال خلال المؤتمر الصحفي: "من خلال الشدائد تظهر الشخصيات، وهذا ليس مجرد كلام عابر بل هو حقيقة، لأنه من خلال المواقف الصعبة يتجلى لك من يساندك ومن يقف ضدك ومن يواجه ويتحدى الصعوبات ومن هو سعيد ومن هو حزين بسبب الوضعية الحالية. بالفعل المواجهة ضد بلد الوليد ستكون صعبة مثل كل مباريات الدوري. أعتقد أن المنافس سيبذل قصارى جهده من أجل الفوز ونحن كذلك ".

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ورشحت الكثيرمن التكهنات استبدال سولاري بالفرنسي زين الدين زيدان الذي عبر في وقت سابق عن عدم تحمسه لقيادة ناديه السابق في الوقت الراهن لأنه يفضل ترأس العارضة الفنية في بداية الموسم في حال قبوله أو جوزيه مورينيو الذي صرح في العديد من المرات أنه مستعد للعودة للريال إن طلب منه ذلك.

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