بايرن يكتفي بالتعادل صاغرا أمام فرايبورغ ودورتموند يبتعد بصدارة الدوري الألماني

أحرز لوكاس هولر هدفا في الدقيقة 89 ليمنح فرايبورغ تعادلا مفاجئا 1-1 مع مستضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب ويساهم في ابتعاد بروسيا دورتموند في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بأربع نقاط عقب انتصاره 1-صفر على فولفسبورغ.
واحتاج بايرن إلى عمل فردي من سيرج جنابري ليفتتح التسجيل في الدقيقة 80 بعد أداء متواضع آخر من الفريق البافاري.
واستلم الجناح البالغ عمره 23 عاما الكرة في الناحية اليمنى وانطلق داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في الزاوية الضيقة محرزا هدفه الأول مع بايرن.
لكن هولر أفلت من الدفاع إلى داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في مرمى مانويل نوير ويصعق جماهير صاحب الأرض ليترك بايرن برصيد 20 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن دورتموند قبل مواجهتهما الأسبوع المقبل.
وحصل بايرن على فرصتين فقط في الشوط الأول عبر روبرت ليفاندوفسكي وأرين روبن رغم استحواذه على الكرة بنسبة 70 في المئة ضد فريق غاب عنه العديد من أبرز لاعبيه ومن بينهم المهاجم نيلز بيترسن.
وتجرأ فرايبورغ في الشوط الثاني ووضع تيم كلايندينست الكرة في الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.
ودبت الحياة في هجوم بايرن بعد مشاركة فرانك ريبري بعد مرور ساعة من اللعب وهز جنابري الشباك قبل أن يدرك هولر التعادل.
مواجهة ممتعة
وبذل دورتموند مجهودا كبيرا ليفوز على مستضيفه فولفسبورغ بفضل هدف ماركو رويس السادس هذا الموسم.
ومنح رويس التقدم لدورتموند، الذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة حتى الآن في أفضل بداية له منذ عقود، بضربة رأس في الدقيقة 26.
وفي مباراة ممتعة أهدر فيها الفريقان العديد من الفرص كان يجب على دورتموند تعزيز تقدمه عبر القائد رويس وياكوب برون لارسن لتفادي النهاية المتوترة.
وسحق هوفنهايم مستضيفه باير ليفركوزن 4-1 ليتقدم إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة فيما حقق شالكه انتصاره الأول في ثلاث مباريات بتغلبه 3-1 على هانوفر ليبتعد صاحب المركز 13 أكثر عن منطقة الهبوط.