بايرن يكتفي بالتعادل صاغرا أمام فرايبورغ ودورتموند يبتعد بصدارة الدوري الألماني

أحرز لوكاس هولر هدفا في الدقيقة 89 ليمنح فرايبورغ تعادلا مفاجئا 1-1 مع مستضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب ويساهم في ابتعاد بروسيا دورتموند في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بأربع نقاط عقب انتصاره 1-صفر على فولفسبورغ.

واحتاج بايرن إلى عمل فردي من سيرج جنابري ليفتتح التسجيل في الدقيقة 80 بعد أداء متواضع آخر من الفريق البافاري.