محكمة فرنسية تقضي بالسجن 14 على مدبّر تفجير حافلة نادي دورتموند

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قضت محكمة فرنسية، اليوم، الثلاثاء، بالسجن 14 عاماً على مهاجم الحافلة التي كانت تقل نادي بروسيا دورتموند الألماني لمواجهة موناكو الفرنسي ضمن تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وقام سيرغي فينيرغولد بمهاجمة الحافلة التي كانت تقل النادي الألماني في نيسان / أبريل من العام الفائت، وأدى الهجوم إلى وقوع جريحين وتأجيل المباراة إلى اليوم التالي. ويبلغ فينيرغولد 29 عاماً من العمر، ويعمل ككهربائي وهو من أصول ألمانية-روسية.