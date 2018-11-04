واشنطن تستثني 8 دول من العقوبات ضد إيران فمن هي وكيف سيتم ذلك؟

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة إن حكومة الولايات المتحدة وافقت على السماح لثماني دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعادة فرض عقوبات على طهران من الأسبوع المقبل. وستطلب وزارة الخزانة الأمريكية من شبكة "سويفت" للتحويلات البنكية العالمية أن توقف التعامل مع القطاعي المصرفي الإيراني كجزء من حزمة العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي وتأييدها للإرهاب بحسب ما تقول واشنطن.

وستشمل قائمة العقوبات 700 شركة ومؤسسة إضافة إلى قطاع الطيران البواخر. وقال الوزير الأمريكي إن إعادة فرض العقوبات يهدف إلى "حرمان النظام من عوائده التي يستعملها في نشر الموت والدمار عبر العالم" على حد تعبير بومبيو.