8 دول معفية من عقوبة التعامل مع إيران اقتصاديا.. تعرف عليها

قالت الولايات المتحدة إنها ستسمح بصفة مؤقتة لثماني دول بمواصلة استيراد النفط الإيراني، عندما يبدأ سريان عقوبات أمريكية جديدة يوم الاثنين، وهو ما يُجَنّبها في الوقت الحالي تهديد عقوبات اقتصادية أمريكية. ولم يذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي أعلن القرار في مؤتمر بالهاتف، أسماء تلك الدول لكن الاتحاد الأوروبي ككل الذي يتألف من 28 عضوا، لن يحصل على إعفاء من عقوبات إيران.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أيضا، إن واشنطن أوضحت لشبكة سويفت للتحويلات المالية العالمية التي مقرها بلجيكا أنها تتوقع أن تقطع الاتصال مع جميع المؤسسات المالية الإيرانية، التي تخطط الولايات المتحدة لوضعها في قائمة سوداء اعتبارا من يوم الاثنين، وامتنع عن ذكر أسماء المؤسسات المستهدفة.