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الأمم المتحدة: اكتشاف أكثر من 200 مقبرة جماعية لضحايا "داعش" بالعراق

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الأمم المتحدة: اكتشاف أكثر من 200 مقبرة جماعية لضحايا "داعش" بالعراق

الأمم المتحدة: اكتشاف أكثر من 200 مقبرة جماعية لضحايا "داعش" بالعراق
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REUTERS/Ahmed Jadallah
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قال تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنه تم العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية في العراق في مناطق كانت خاضعة من قبل لسيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف أن القتلى بينهم نساء وأطفال وكبار في السن ومعاقون وكذلك أفراد من القوات المسلحة والشرطة العراقية ومن المعتقد أنهم ضحايا التنظيم المتشدد الذي كان يسيطر في الفترة بين يونيو حزيران وديسمبر كانون الأول عام 2014 على مساحات كبيرة من شمال العراق.

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