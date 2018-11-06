فرقة سبايس غيرلز تعلن عن عودتها من دون فيكي بيكهام

أعلنت فرقة "سبايس غيرلز" البريطانية لموسيقى البوب الاثنين عن عودتها إلى الساحة الفنية مجددا من خلال جولة في بريطانيا من المقرر أن تنطلق في يونيو/ حزيران المقبل.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، إن مؤسسة الفرقة، فيكتوريا بيكهام، لن تكون ضمن هذه الجولة الفنية.