فرقة سبايس غيرلز تعلن عن عودتها من دون فيكي بيكهام

أعلنت فرقة "سبايس غيرلز" البريطانية لموسيقى البوب الاثنين عن عودتها إلى الساحة الفنية مجددا من خلال جولة في بريطانيا من المقرر أن تنطلق في يونيو/ حزيران المقبل.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، إن مؤسسة الفرقة، فيكتوريا بيكهام، لن تكون ضمن هذه الجولة الفنية.
وقالت الفرقة على تويتر "خبر عاجل من سبايس... التذاكر ستطرح للبيع يوم السبت الساعة العاشرة والنصف صباحا". ونشرت الفرقة تسجيلا مصورا رافق التغريدة يضم لقطات العضوات باستثناء فيكتوريا بيكهام وكان مصحوبا بعنوان "الصداقة لا تنتهي أبدا، سبايس غيرلز تعلن جولة بريطانية مفاجئة".
وباعت الفرقة التي تأسست عام 1994 عشرات الملايين من ألبوماتها خلال مشوارها وتصدرت أغنيات من بينها "وانابي" و"ساي يو ويل بي ذير" قائمة المبيعات في كل أنحاء العالم.
وكانت الفرقة الغنائية تضم بالأساس خمس عضوات، فيكتوريا بيكهام "بوش سبايس" وميلاني شيزولم "سبورتي سبايس" وإيما بانتون "بيبي سبايس" وميل بي "سكيري سبايس" وجيري هورنر التي كانت تشتهر سابقا باسم جيري هاليويل "جنجر سبايس".
وفي وقت سابق قالت ميل بي لبرنامج حواري الذي تبثه محطة آي.تي.في "تأكد تماما عودة أربعة منا... لكن... فيكي "فيكتوريا بيكهام" ربما تنضم إلينا في مرحلة ما".
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وانسحبت جيري هاليويل من الفرقة في العام 1998 وتفرق باقي أفراده بعد إصدار ألبوم "فوريفر" في العام 2000. وعادت الفرقة من جديد في جولة خلال عامي 2007-2008 ولمح إلى مزيد من لم الشمل في العام 2018.
وكانت "تو بيكام وان" ثالث أغنية منفردة لسبايس غيرلز واحتلت المرتبة الأولى في ذلك النوع من الأغاني في احتفالات العام الجديد في 1996.