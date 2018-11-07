انتهت الانتخابات وجاءت الإقالات.. ترامب يقيل وزير العدل جيف سيشنز من منصبه

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامبوزير العدل جيف سيشنزيوم الأربعاء بعدما وجه ترامب له انتقادات لاذعة بعد تنحيه عن التحقيق في دور روسيا في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.
كان رحيل سيشنز متوقعا على نطاق واسع بعد انتخابات الكونغرس يوم الثلاثاء التي احتفظ فيها الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ بينما فقدوا السيطرة على مجلس النواب.
ولم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث أن انتقد رئيس علنا عضوا في حكومته بنفس وتيرة وشدة انتقاد ترامب لسيشنز (71 عاما) الذي كان من بين أول أعضاء الكونغرس الذين دعموا حملته الرئاسية في 2015.