باكستان: الإفراج عن المسيحية المتهمة بالإساءة للإسلام وسعي لمساعدتها على مغادرة البلاد

أفرجت السلطات في باكستان عن آسيا بيبي السيدة المسيحية التي ألغت المحكمة العليا في هذا البلد حكما بالإعدام ضدها بتهمة التجديف والإساءة للإسلام. وتوجد السيدة بيبي في مكان آمن لم يُكشف عنه خوفا عليها من أي تهديد أو أذى يلحق بها بعد أن خرجت مظاهرات تطالب المحكمة بالعدول عن قرارها بل أن المتظاهرين الغاضبين طالبوا أيضا بشنق المتهمة التي قضت ثماني سنوات في السجن منذ 2010 ورغم نفي عائلتها أنها أساءت للنبي محمد مثلما ما نُسب لها.

وقال ثلاثة مسؤولين أمنيين لرويترز لم يكشف عن اسمهم إن السيدة بيبي وهي ام لخمسة أطفال قد غادرت سجن مولتان وهي مدينة جنوب اقليم البنجاب قبل أن يتم نقلها إلى مطار قرب العاصمة إسلام آباد لكنها بقيت رهن الحجز بهدف الحفاظ على حياتها خوفا من أي تهديد.