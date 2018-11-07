إلتون جون يجمع نحو 4 مليون دولار في حفله السنوي لمحاربة الإيدز

جمع المغني البريطاني السير إلتون جون مبلغ 3.9 مليون دولار أمريكي يوم الاثنين الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر في حفله السنوي في نيويورك الذي يعود ريعه لمؤسسة الإيدز التابعة له.
يعقد هذا الحدث السنوي "لدعم الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والعلاج وخدمات الدعم في جميع أنحاء العالم" ، من خلال منظمة المغني التي أنشأها قبل 26 عاماً.
وحضر الحفل وأحياه وجوه بارزة اجتماعياً وفنياً وإعلامياً، ومشى المشاهير على السجادة الحمراء قبل التوجه إلى الحفل من ضمنهم كانت عارضة الأزياء إيمان والممثلة جوديث لايت وتوني بينيت.