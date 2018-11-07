قال قس يقود مفاوضات الإفراج عن رهائن إنه تم الإفراج عن 78 تلميذا وسائق مخطوفين في غرب الكاميرون يوم الأربعاء إلا أن الخاطفين ما زالوا يحتجزون مدير مدرسة ومعلما.
الإفراج عن 78 تلميذا مخطوفين في الكاميرون واستمرار احتجاز معلم ومدير مدرسة
الإفراج عن 78 تلميذا مخطوفين في الكاميرون واستمرار احتجاز معلم ومدير مدرسة
ووقع الخطف يوم الاثنين في باميندا، المركز التجاري في المنطقة المضطربة الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون.
وقال القس صامويل فونكي "نشكر الرب، تم الإفراج عن الثمانية والسبعين تلميذا والسائق. مدير المدرسة وأحد المعلمين ما زالا مع الخاطفين. فلنصل من أجلهما".
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وكان القس قد قال من قبل إن عدد التلاميذ 79 ولكن تبين أن المعلم الذي ما زال محتجزا كان محسوبا ضمن هذا العدد.
واتهم القس والجيش الكاميروني انفصاليين ناطقين بالإنجليزية بارتكاب جريمة الخطف إلا أن متحدثا باسم الانفصاليين نفى ضلوعهم في الأمر.
وطالب الرئيس بول بيا في خطابه الأول بعد انتخابه الشهر الماضي لفترة ولاية جديدة تمد حكمه المستمر منذ 36 عاما الانفصاليين بإلقاء أسلحتهم وإلا سيواجهون قوة القانون دون أن يعرض عليهم أي تنازلات.
وكان الانفصاليون الناطقون بالإنجليزية فرضوا حظر تجول وأغلقوا مدارس في إطار احتجاجهم ضد حكومة بيا الناطقة بالفرنسية وتهميشها الملحوظ للأقلية الناطقة بالإنجليزية إلا أنهم لم يخطفوا أطفالا من قبل.