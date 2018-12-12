شاهد: مدرسة كيمياء أمريكية تقص شعر طلابها عنوة وهي تردد النشيد الوطني!

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فقدت معلمة أمريكية وظيفتها، لتواجه العديد من التهم الجنائية بعد أن تم تصويرها خلسة، وهي تقص بالقوة شعر أحد التلاميذ داخل غرفة صف مليئة بالطلاب المتفاجئين، بينما كانت تردد أجزاء من النشيد الوطني الأمريكي. وتم القبض على مارغريت جيزينغر (52 عاماً)، والتي تعمل كمعلمة للعلوم – الكيمياء في المدرسة الإعدادية الجامعية في فيساليا بولاية كاليفورنيا، بعد أن تم استدعاء الشرطة إلى المدرسة، للاشتباه في تعريض الأطفال للخطر، باستخدام المقص. وأجلست الصبي على كرسي في الجزء الأمامي من الغرفة، وبدأت في قطع أجزاء كبيرة من شعره بطريقة عشوائية، ورميها جانباً.

وبعد أن انتهت طلبت من البقية أن يجلسوا لقص شعرهم، وصاحت "من التالي"، وتهجمت على إحدى الطالبات مشهرة المقص.